Дана Уайт показал лицо Мераба Двалишвили после пяти раундов с Петром Яном

Президент промоушена UFC Дана Уайт поделился в социальных сетях фотографией лица грузинского экс-чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили после пяти раундов в октагоне с россиянином Петром Яном.

Мераб Двалишвили Фото: Из личного архива Даны Уайта

Турнир UFC 323 прошёл в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В качестве главного поединка вечера для реванша встретились 32-летний россиянин Пётр Ян и 34-летний грузин Мераб Двалишвили. Пётр и Мераб уже встречались весной 2023 года, и тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей. Сегодня уже Ян единогласным решением судей победил Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс.