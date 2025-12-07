UFC анонсировала бой Рафаэля Физиева с Маурисио Руффи в феврале 2026 года

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев проведёт поединок с бразильским бойцом смешанных единоборств (ММА) Маурисио Руффи на турнире UFC 325 в Сиднее, который пройдёт в ночь на 1 февраля 2026 года по московскому времени.

Фото: UFC

12 октября в Рио-де-Жанейро на UFC Fight Night Физиев должен был провести бой с экс-чемпионом лиги Чарльзом Оливейрой, но запланированный поединок был отменён из-за травмы Атамана. Таким образом, последний бой Рафаэля состоялся в июне 2025 года и завершился победой азербайджанца единогласным решением судей.

Маурисио Руффи выходил в октагон в сентябре этого года, где второй раз в профессиональной карьере потерпел поражение. Он занимает 14-ю строчку официального рейтинга UFC в лёгком весе.