Результаты WBC. Крус и Роуч свели бой вничью, Фостер уверенно победил Фултона

Результаты WBC. Крус и Роуч свели бой вничью, Фостер уверенно победил Фултона
Комментарии

Поединок за титул WBC в первом полусреднем весе между Исааком Крусом и Ламонтом Роучем завершился ничьей. Бой был конкурентным: в третьем раунде Роуч оказался в нокдауне, а в седьмом с Круза сняли очко за запрещённые удары. На этом же шоу О’Шаки Фостер досрочно выиграл у Стивена Фултона.

Судьи вынесли раздельное решение: 115-111 в пользу Круса и дважды 113-113. Мексиканец Крус в течение всего боя шёл вперёд и навязывал жёсткие размены, а американец Роуч пытался действовать осторожнее и точнее, особенно в концовке.

В другом главном бою вечера О’Шаки Фостер доминировал над Стивеном Фултоном, выиграв со счётом 117-111, 118-110 и 119-109. Напомним, Фултон не сделал вес для боя за титул Фостера во втором полулёгком весе, и поединок прошёл за временный пояс WBC в лёгком весе.

Также на шоу Эрисланди Лара победил Хоана Гонсалеса единогласным решением (118-108, 119-107, 120-106), дважды отправляя его в нокдаун.

