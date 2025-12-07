Скидки
Вадим Немков оценил победу Петра Яна в реванше с Мерабом Двалишвили

Вадим Немков оценил победу Петра Яна в реванше с Мерабом Двалишвили
Комментарии

Бывший обладатель титула Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков оценил победу соотечественника Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Очень рад победе Петра Яна над Мерабом. Он проделал очень хорошую работу, убрал все свои ошибки. Это связано с тем, что он просто вышел в 100% форме без серьёзных травм, поэтому и одержал победу. Им была проделана колоссальная работа над выносливостью, защитой от борьбы. Кроме того, Пётр сам проводил тейкдауны. Очень рад его победе», – сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

