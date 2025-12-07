Скидки
Спарринг-партнёр Яна заявил, что Пётр мог финишировать Двалишвили

Бывший чемпион АСА в наилегчайшем весе россиянин Курбан Гаджиев выразил уверенность в том, что соотечественник Пётр Ян мог финишировать грузина Мераба Двалишвили в реванше, который стал главным событием турнира UFC 324 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Пётр, конечно же, хорошо выполнил план на бой. Можно было ещё лучше, поскольку Пётр мог его финишировать. Но лично для меня победа Петра по очкам ещё слаще, потому что все увидели результаты его работы и его команды. Думаю, в такие сжатые сроки подготовки мы успели многое, в том числе наработать и борьбу, и защиту от неё, и так далее. Я думаю, он очень хорошо выполнил план на бой, все же видели это. Поздравляю всю команду, нас всех, всю Россию с победой!» – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, Курбан помогал Петру готовиться к реваншу с Мерабом Двалишвили.

Комментарии
