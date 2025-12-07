Спарринг-партнёр Яна заявил, что Пётр мог финишировать Двалишвили

Бывший чемпион АСА в наилегчайшем весе россиянин Курбан Гаджиев выразил уверенность в том, что соотечественник Пётр Ян мог финишировать грузина Мераба Двалишвили в реванше, который стал главным событием турнира UFC 324 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

«Пётр, конечно же, хорошо выполнил план на бой. Можно было ещё лучше, поскольку Пётр мог его финишировать. Но лично для меня победа Петра по очкам ещё слаще, потому что все увидели результаты его работы и его команды. Думаю, в такие сжатые сроки подготовки мы успели многое, в том числе наработать и борьбу, и защиту от неё, и так далее. Я думаю, он очень хорошо выполнил план на бой, все же видели это. Поздравляю всю команду, нас всех, всю Россию с победой!» – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, Курбан помогал Петру готовиться к реваншу с Мерабом Двалишвили.