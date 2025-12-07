Скидки
Экс-чемпион АСА дал прогноз на возможный третий бой Ян — Двалишвили

Экс-чемпион АСА дал прогноз на возможный третий бой Ян — Двалишвили
Бывший чемпион АСА в наилегчайшем весе россиянин Курбан Гаджиев дал прогноз на возможный третий бой между действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.

«И если третий бой Петра с Мерабом состоится, то Ян выиграет поединок ещё увереннее, спокойно финиширует к третьему или четвёртому раунду. Это не значит, что мы недооцениваем Мераба. Просто Пётр будет готовиться ещё лучше и станет ещё более уверенным», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, Курбан помогал Петру готовиться к реваншу с Мерабом Двалишвили.


