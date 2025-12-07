Тактаров: вселенная давно подавала знаки, что Мерабу нужен урок. Ян заманил его в ловушку

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров высказался насчёт выступления соотечественника Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

— Мне всё понравилось в этом поединке. Особенно первый раунд. У Петра был свой план в голове. Первый раунд был гениальный. Потому что во время первого раунда Пётр заставил Мераба поверить, что тот ударник. А у Мераба, как у любого человека небольшого роста, самооценка стремительно повышается при жизненных успехах. Гораздо быстрее и сильнее, чем у других. Самооценка начинает зашкаливать. Это в 34 года свойственно многим, кстати. После первых успехов хочется что‑то сделать новое, в чём‑то проявить себя ещё. И вот Мераб решил почувствовать себя ударником. Пётр его очень хорошо заманил в эту ловушку. Ведь бороться бы Мераб не устал изначально и не получил бы по башке. А тут фактически был тяжёлый нокдаун, который он схавал, хоть и не показал никому, потому что он мужик с яйцами. Мераб очень духовитый человек, надо признать. Ничего такого не произошло, Мераб просто переоценил себя. Четыре боя за год с перерывом на три месяца — это слишком. Должно быть четыре месяца перерыва хотя бы, а лучше шесть.

Конечно, нельзя забирать у Петра его заслуги: всю эту тяжёлую работу, подготовку. То, что он сумел аккумулировать в себе, подойти готовым к бою. Но и Мераб тут помог, клюнул на это всё. И до пятого раунда он не оклемался после пропущенного удара в первом. А там ещё два удара по печени были. У Мераба, по идее, главное оружие — функционалка. Удушающие не умеет делать, поставленного удара нет. Выигрывал за счёт функционального состояния. А тут и этого не было. Не могу сказать, в каком раунде я на 100% уверовал в победу Петра, но на 90% — после первого раунда, когда он грамотно ему пробил. Когда два‑три раза отразил тейкдауны и нанёс удары по печени — стал верить на 99%. Немножко напрягся, когда в углу Яна его начали призывать рубиться с Мерабом. Но Пётр не стал совершать ошибок.

— Оказалось, что Пётр победил практически без шансов для Двалишвили, хотя этого не ждали, наверное.

— Да ждали‑ждали. Думаю, Дана Уайт понимал прекрасно, что это не самый лучший момент для Мераба драться с Петром. Но Уайту не нужен Мераб или Пётр. Ему нужно, чтобы чемпионы обновлялись. Плюс Пётр Ян достаточно интересный для зрителей, у него своя аудитория есть в мире, в Америке. Вселенная подавала знаки давно уже, что Мерабу нужен урок.

А Пётр был увереннее. Хотя показалось немного детским решением, когда он сделал сальто‑колесо через руку, которая у него ранее болела. Вот не нужно такие вещи делать. Вдруг бы повредил эту руку. После боя делай что хочешь, а до боя думай о зрителях и самом поединке. Но это так, мелочи уже, — приводит слова Тактарова портал «Матч ТВ».