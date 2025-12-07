«Всегда приятно видеть российского бойца на вершине». Копылов — о победе Петра Яна

Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), россиянин Роман Копылов поделился эмоциями в связи с победой соотечественника Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял чемпионский пояс UFC в легчайшем весе (до 61 кг).

«Всегда приятно видеть российского бойца на вершине, особенно когда это боец из Сибири. Отличная работа над ошибками была проделана его командой. Поздравляем чемпиона и ждём новых побед в титульных боях», — приводит слова Копылова портал «Матч ТВ».

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.