Стали известны обладатели бонусов в категории «Выступление вечера» на турнире UFC 323

Пресс-служба североамериканской организации UFC опубликовала информацию о том, кто из бойцов, принявших участие в турнире UFC 323, получил бонусы в размере $ 50 тыс. в категории «Выступление вечера».

Обладателями бонусов стали поляк Иво Бараневски за победу нокаутом над турком Ибо Асланом и мексиканец Мануэль Торрес за победу техническим нокаутом в поединке с американцем Грантом Доусоном.

Напомним, в главном поединке вечера прошло противостояние между Мерабом Двалишвили и Петром Яном за звание чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг). Бой завершился победой Беспощадного единогласным решением судей.