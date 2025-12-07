«Верил, что всё умею». Пётр Ян признал, что допустил много ошибок после завоевания пояса

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян признал, что допустил много ошибок в карьере после того, как впервые завоевал абсолютный пояс UFC.

«Я очень стремительно пришёл к поясу. Очень много ошибок допустил во время своих предыдущих тренировочных лагерей. Очень сильно верил, что всё умею, к примеру бороться. По факту я ошибался. Знаю, какие допускал ошибки перед прошлыми боями. Знаю, что где-то мне не хватало командной работы. И мы это исправили», — приводит слова Яна аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Ранее Вадим Немков оценил победу Петра Яна в реванше с Мерабом Двалишвили.