Алджамейн Стерлинг поздравил Петра Яна с победой над своим другом Мерабом Двалишвили

Алджамейн Стерлинг поздравил Петра Яна с победой над своим другом Мерабом Двалишвили
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг поздравил россиянина Петра Яна с победой над его другом, который представляет Грузию, Мерабом Двалишвили в реванше, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в категории до 61 кг.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Поздравляю Яна и его команду. Он хорошо сражался и отлично приспособился [к стилю Мераба]. С нетерпением жду возможности пересмотреть этот бой вместе с Мерабом и обсудить с ним дату его возвращения! Посмотрим, подлечимся и снова пойдём в бой. Вот он, путь бойца. Надеюсь, вам всем понравился бой», — написал Стерлинг на своей странице в социальной сети Х.

