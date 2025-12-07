Алджамейн Стерлинг поздравил Петра Яна с победой над своим другом Мерабом Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг поздравил россиянина Петра Яна с победой над его другом, который представляет Грузию, Мерабом Двалишвили в реванше, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в категории до 61 кг.

«Поздравляю Яна и его команду. Он хорошо сражался и отлично приспособился [к стилю Мераба]. С нетерпением жду возможности пересмотреть этот бой вместе с Мерабом и обсудить с ним дату его возвращения! Посмотрим, подлечимся и снова пойдём в бой. Вот он, путь бойца. Надеюсь, вам всем понравился бой», — написал Стерлинг на своей странице в социальной сети Х.