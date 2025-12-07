Скидки
«Пётр вышел и раскатал Мераба». Экс-чемпион UFC — о выступлении Яна в реванше с Двалишвили

34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался насчёт выступления россиянина Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Пётр Ян, которого мы видели сегодня, был тем, кем он был до того, как проиграл титул Стерлингу, и тем, кто обладает высочайшим уровнем мастерства в борьбе, джиу-джитсу, особенно в кикбоксинге. Он вышел и раскатал Мераба, не сбавив темпа ни на секунду. Это была самая хладнокровная, улучшенная версия Мераба, которую мы когда-либо видели», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Комментарии
