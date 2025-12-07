Сергей Павлович отреагировал на победу Петра Яна в реванше с Мерабом Двалишвили

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович отреагировал на победу соотечественника Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

«Отлично пройденный лагерь! Уверенное доминирование по всем фронтам! Пётр, мои поздравления!» — написал Павлович в своём телеграм-канале.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.