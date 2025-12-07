«Мировой класс». Гэтжи с восхищением высказался о выступлении Петра Яна в бою с Двалишвили

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи с восхищением высказался о выступлении россиянина Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

«Невероятное выступление Яна. Мировой класс», – написал Гэтжи на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.