Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пантожа прокомментировал досадное поражение в титульном бою с Джошуа Ваном

Пантожа прокомментировал досадное поражение в титульном бою с Джошуа Ваном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа прокомментировал поражение техническим нокаутом в поединке с представителем Мьянмы Джошуа Ваном, который стал соглавным событием турнира UFC 323.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Джошуа Ван (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Александр Пантожа
Окончено
TKO
Джошуа Ван

«Сегодня речь идёт не только обо мне, но и о Джошуа Ване. Это была его судьба — завоевать этот пояс в этот день. Я буду работать очень усердно, и обязательно верну себе свой титул», — приводит слова Пантожи аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Бой продлился несколько секунд и завершился победой Вана. Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.

Материалы по теме
26 секунд и жуткая травма. Ван стал новым чемпионом UFC практически без боя
26 секунд и жуткая травма. Ван стал новым чемпионом UFC практически без боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android