Пантожа прокомментировал досадное поражение в титульном бою с Джошуа Ваном

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа прокомментировал поражение техническим нокаутом в поединке с представителем Мьянмы Джошуа Ваном, который стал соглавным событием турнира UFC 323.

«Сегодня речь идёт не только обо мне, но и о Джошуа Ване. Это была его судьба — завоевать этот пояс в этот день. Я буду работать очень усердно, и обязательно верну себе свой титул», — приводит слова Пантожи аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Бой продлился несколько секунд и завершился победой Вана. Пантожа в одном из эпизодов после своего хай-кика неудачно приземлился на руку, в результате чего у него вылетел локоть. Джошуа не стал добивать своего оппонента, так как понял, что тот получил тяжёлое повреждение.