Экс-чемпион UFC назвал реванш Ян — Двалишвили одним из лучших поединков в истории

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад оценил реванш между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

«Последний турнир этого года по системе PPV завершился одним из лучших поединков в истории. Ян хорош везде, его техника практически безупречна», — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.