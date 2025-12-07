Скидки
Мераб Двалишвили обратился к публике после поражения в титульном реванше с Петром Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили обратился к публике после поражения в титульном реванше с россиянином Петром Яном, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Я готов умереть за вас. Спасибо моей семье — со мной всё в порядке. Мам, я люблю тебя. Чувствую себя отлично и мотивирован как никогда. У меня всего несколько небольших царапин на лице. Но всё хорошо. Лучшее ещё впереди. Так что ждите ещё более сильную версию меня. Да здравствует Грузия!» — сказал Двалишвили в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

