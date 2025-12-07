«Я очень заряжен». Мовсар Евлоев бросил вызов непобеждённому английскому бойцу UFC

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев бросил вызов четвёртому номеру рейтинга UFC в категории до 66 кг англичанину Лерону Мёрфи, который не имеет поражений.

«Каждое утро я просыпаюсь и дышу полной грудью, благодарен судьбе. Мне не на что жаловаться. Знаю, что я лучший в мире, и собираюсь продолжать побеждать остальных, пока не стану чемпионом. Лерон, знаешь, что самое смешное? Ты ни разу не упомянул моё имя. Я очень заряжен, будь готов», — написал Евлоев на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Арман Царукян иронично ответил на комментарий Мовсара Евлоева.