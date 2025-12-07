Шлеменко ответил, что привело Мераба Двалишвили к поражению в реванше с Петром Яном

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался насчёт реванша между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

«Мне кажется, Мераб попал в кураж. Он победил сильных соперников – того же Умара Нурмагомедова, Петра – и, возможно, решил, что Ян уже не способен сделать выводы. Но он забыл, откуда Петя… Его мотивация была выше в разы. Время сыграло на стороне Яна: у него появилась возможность восстановиться, разобраться со здоровьем и подготовиться, исправив ошибки – и мы это увидели.

А у Мераба очень плотный график. Последний раз он дрался в октябре, и здесь было заметно, что Петя выглядел свежее. Думаю, команда Мераба просто переоценила себя. Многие слова, которые звучали перед встречами с нашими ребятами, вызывали неприятие. Победа Пети – достойный ответ в октагоне», – заявил Шлеменко в интервью журналисту Александру Лютикову.