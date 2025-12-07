Скидки
Бойцу ММА предъявили обвинение за осквернение памятника ветеранам МЧС

Бойцу ММА предъявили обвинение за осквернение памятника ветеранам МЧС
Бойцу ММА Зауру Исмаилову предъявили обвинение за осквернение памятника ветеранам МЧС.

«По данным следствия, не позднее 5 декабря 2025 года мужчина, находясь на улице Кременчугской в городе Москве, совершил осквернение памятника ветеранам МЧС России. Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее распространилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов тренируется с помощью монумента и имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребёнка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.

