Бойцу ММА предъявили обвинение за осквернение памятника ветеранам МЧС

Бойцу ММА Зауру Исмаилову предъявили обвинение за осквернение памятника ветеранам МЧС.

«По данным следствия, не позднее 5 декабря 2025 года мужчина, находясь на улице Кременчугской в городе Москве, совершил осквернение памятника ветеранам МЧС России. Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее распространилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов тренируется с помощью монумента и имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребёнка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.