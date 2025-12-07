Дэн Хукер проведёт следующий бой на турнире UFC 325, назван соперник

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер проведёт следующий поединок против восьмого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 325, который пройдёт 31 января 2026 года на спортивной арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Об этом информирует пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Хукеру 35 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в марте 2009 года. Имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 13 поражений.

Сен-Дени 29 лет. В качестве профессионала новозеландский боец дебютировал в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. Имеет в своём рекорде 16 побед, из которых все были одержаны досрочно, три поражения и ещё один поединок был признан несостоявшимся.