Результаты выступлений членов сборной России в 1/16 финала ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 7 декабря, в Дубае (ОАЭ) прошли бои 1/16 финала чемпионата мира по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений членов сборной России.

Результаты 7 декабря:

До 57 кг: Андрей Пегливанян победил Патсона Ледсона нокаутом во втором раунде.

До 71 кг: Сергей Колденков победил техническим нокаутом Яшпала Яшпала (секунданты соперника после первого раунда сообщили об отказе продолжать бой).

До 75 кг: Илья Попов победил раздельным решением судей Ойера Ибаррече.

Напомним, чемпионат мира по боксу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец». Финал турнира пройдёт 13 декабря. В турнире стартовали 13 российских боксёров, сборная выступает под национальной символикой — с флагом и гимном России. Призовой фонд турнира составляет $ 8,32 млн.