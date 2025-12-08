Пётр Ян рассказал, какие у него были мысли перед пятым раундом в реванше с Двалишвили

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, какие у него были мысли перед пятым раундом в реванше с грузином Мерабом Двалишвили. Их поединок стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Беспощадного.

«Я тоже понимал, что Мераб станет наращивать темп. И я понимал следующее — мне надо показать, что являюсь здесь чемпионом и пришёл сюда забрать пояс», — сказал Ян в интервью пресс-службе организации.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.