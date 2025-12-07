Анонсированы следующие бои Сергея Спивака и Тая Туивасы в UFC

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе, представляющий Молдавию, Сергей Спивак проведёт следующий поединок против девятого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг хорвата Анте Делии на турнире UFC 325, который пройдёт 31 января 2026 года на спортивной арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Об этом информирует пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Также сообщается, что 12-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе австралиец Тай Туиваса встретится в следующем поединке с 15-м номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Таллисоном Тейшейрой. Их противостояние состоится также на турнире UFC 325.

Фото: Пресс-служба UFC