Пётр Ян поделился своими карьерными планами в UFC

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился своими карьерными планами в североамериканской лиге.

«Сейчас пройдёт немного времени, всё чуть остынет, и мы начнём общаться с руководством — кто, что, когда. Я готов», — сказал Ян в интервью пресс-службе организации.

Напомним, в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Пётр дебютировал в декабре 2014 года, а в UFC — в июне 2018 года. В своём рекорде Беспощадный имеет 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В данный момент россиянин идёт на серии из четырёх побед в лиге.