«Пётр, ты мой следующий оппонент». Шон О'Мэлли иронично отказался от боя с Сонг Ядонгом

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли поделился впечатлениями о выступлении россиянина Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе. Кроме того, Сахарок с иронией заявил, что отказывается от анонсированного боя с китайцем Сонг Ядонгом в пользу реванша с Яном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Какое выступление в исполнении Петра! Все его списали со счетов. Чёрт возьми, Пётр Ян справился со своей работой. Сонг, ты выбыл. Пётр, ты следующий», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Победа Петра Яна — великое событие. И вот почему
