Хамзат Чимаев обратился к Двалишвили после поражения в титульном реванше с Петром Яном

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, обратился к грузину Мерабу Двалишвили после поражения в титульном реванше с россиянином Петром Яном, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

«Желаю скорейшего восстановления и вернуться сильнее, Мераб», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.