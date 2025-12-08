Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи объяснил, почему не расстроился из-за организации боя с Пимблеттом

Гэтжи объяснил, почему не расстроился из-за организации боя с Пимблеттом
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи объяснил, почему не был расстроен организацией поединка за временный титул с британцем Пэдди Пимблеттом, несмотря на желание сразиться с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией.

«Никакого расстройства. Временный чемпион на бумаге такой же чемпион, по контракту. Вот за что мы дерёмся. Это моя работа и крупнейшая возможность.

Я не знал перед анонсом, что это будет Пэдди. Думаю, UFC хотели узнать, будет ли драться Илия… Всё изменилось, и он взял паузу», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

Материалы по теме
Видео
Джастин Гэтжи сделал сальто на первой битве взглядов с Пэдди Пимблеттом

Джастин Гэтжи гуляет в женском платье

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android