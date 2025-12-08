Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Взгляните трезво». Экс-чемпион объяснил, почему бой Джошуа — Под должен быть договорным

«Взгляните трезво». Экс-чемпион объяснил, почему бой Джошуа — Под должен быть договорным
Комментарии

Экс-чемпион мира ирландец Барри Макгиган высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Трудно поверить, что у них нет какого-нибудь соглашения. Как Джошуа может соревноваться с этим парнем? Взгляните трезво. Посмотрите, что Джошуа сделал с Фрэнсисом Нганну – гигантом, сложенным как танк. Нганну прошёл 10 раундов с Тайсоном Фьюри. И Джошуа разломал его за пару раундов.

Если Джошуа чисто попадёт, в нужное место, он может сломать ему челюсть, наглухо нокаутировать», — приводит слова Макгигана Betway Insider.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бабанин: если Джошуа будет работать во всю силу, Пол — аут
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android