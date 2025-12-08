«Взгляните трезво». Экс-чемпион объяснил, почему бой Джошуа — Под должен быть договорным

Экс-чемпион мира ирландец Барри Макгиган высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Трудно поверить, что у них нет какого-нибудь соглашения. Как Джошуа может соревноваться с этим парнем? Взгляните трезво. Посмотрите, что Джошуа сделал с Фрэнсисом Нганну – гигантом, сложенным как танк. Нганну прошёл 10 раундов с Тайсоном Фьюри. И Джошуа разломал его за пару раундов.

Если Джошуа чисто попадёт, в нужное место, он может сломать ему челюсть, наглухо нокаутировать», — приводит слова Макгигана Betway Insider.