Дана Уайт отреагировал на лишение Теренса Кроуфорда титула WBC

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал лишение звёздного американского боксёра Теренса Кроуфорда титула WBC за неуплату комиссионного взноса.

«Никто ничего не может сказать Кроуфорду. Кроуфорд сам себе босс и делает своё дело. Вот как он себя ощущает. Посмотрим, как ситуация [в боксе] изменится в ближайшую пару лет», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

