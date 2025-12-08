Скидки
Умар Кремлёв отреагировал на победу Петра Яна в реванше с Двалишвили

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Пётр этого достоин как никто другой. Он никогда и ничего не боится, отстаивает настоящие человеческие и спортивные ценности. Флаг и Гимн – это душа и тело спортсмена. Пётр является настоящим примером того, что, где бы ты ни находился, нужно отстаивать свою страну.

Такие люди всего добиваются в жизни, потому что у них есть честь, достоинство и уважение! Все гордимся тобой и ждём домой!» – написал Кремлёв в социальных сетях.

