Умар Кремлёв отреагировал на победу Петра Яна в реванше с Двалишвили

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Пётр этого достоин как никто другой. Он никогда и ничего не боится, отстаивает настоящие человеческие и спортивные ценности. Флаг и Гимн – это душа и тело спортсмена. Пётр является настоящим примером того, что, где бы ты ни находился, нужно отстаивать свою страну.

Такие люди всего добиваются в жизни, потому что у них есть честь, достоинство и уважение! Все гордимся тобой и ждём домой!» – написал Кремлёв в социальных сетях.