«Чемпионы так не делают». Юсуф Раисов объяснил поражение Двалишвили в реванше с Яном

Российский боец смешанного стиля Юсуф Раисов прокомментировал победу соотечественника смешанного стиля Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Мераб себя переоценил. Он тоже человек. Четыре весогонки за год – очень тяжёлые нагрузки. Чемпионы так не делают. Два-три боя можно провести. Когда ты чемпион, твои бои всегда проводятся против лучших, а такие нагрузки никакой человек не выдержит. Но то, как Ян выиграл у доминирующего чемпиона, заслуживает уважения», — приводит слова Раисова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Умар Кремлёв отреагировал на победу Петра Яна в реванше с Двалишвили

Пётр Ян покидает октагон с российским флагом и поясом