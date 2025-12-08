Пётр Ян опубликовал пост после победы в реванше с Двалишвили

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян опубликовал пост после победы в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«История написана. Спасибо всем, кто поддерживал меня в трудные времена. Особенно семье и команде, это победа для вас. Теперь всё стало на свои места», — написал Ян в социальной сети X (ранее Twitter).

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

