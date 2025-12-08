Пётр Ян подшутил над Двалишвили после победы в реванше, опубликовав ИИ-картинку с ним

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян опубликовал шуточную картину, сгенерированную искусственным интеллектом, после победы в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Отдых после боя», — написал Ян в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Петра Яна

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

Ранее Хамзат Чимаев обратился к Двалишвили после поражения в титульном реванше с Петром Яном.

Материалы по теме Хамзат Чимаев обратился к Двалишвили после поражения в титульном реванше с Петром Яном

Пётр Ян обратился к фанатам после победы над Двалишвили