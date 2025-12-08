Скидки
Григорий Дрозд прокомментировал победу Яна в реванше с Двалишвили

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов россиянин Григорий Дрозд прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Победа Петра Яна является огромной радостью для нас всех. Он тот самый боец, про которого говорят: «Настоящий чемпион!» Пётр сначала взял пояс, потом потерял его и вновь завоевал – в блестящей манере.

Ян долго шёл к этой победе, к такому рисунку боя. Мераб Двалишвили – боец крутого уровня, но Петр проделал огромную работу – в особенности в борьбе. Все видели, как у Яна на спине висел Стерлинг и как Двалишвили боролся в первом бою. Виден колоссальный прогресс у Петра. Думаю, что этот бой можно назвать лучшим в его карьере», – приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.

