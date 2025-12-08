Михаил Галустян поздравил Петра Яна с победой в реванше с Двалишвили

Российский шоумен Михаил Галустян прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Петя, с победой. Поздравляю», — написал Галустян в социальных сетях.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

Ранее бывший чемпион ACA российский боец Юсуф Раисов объяснил поражение Двалишвили в реванше с Яном.

