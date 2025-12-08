Скидки
Том Аспиналл назвал лучшего бойца 2025 года в UFC — это не Махачев

Том Аспиналл назвал лучшего бойца 2025 года в UFC — это не Махачев
Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл назвал, по его мнению, лучшего бойца организации в нынешнем году.

«Лично для меня выделился Илия Топурия. Я считаю, он невероятен. Он способен ещё долго выступать на элитном уровне», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе (до 70 кг).

