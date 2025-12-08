Валентин Молдавский объяснил, за счёт чего Ян победил Двалишвили в реванше

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Рад, что Пётр так круто подготовился, переработал, перебил, даже переборол Мераба. Не знаю, насколько сказалось на Мерабе его четвёртая защита за год и четвёртая сгонка, соответственно.

Думаю, здесь больше влияло то, что Мераб задышал, начал уставать, что Пётр сломал ему его рисунок боя. Мераб оказался не в своей стихии, так скажем, у него не получались переводы, ну, и в ударке он, само собой, проигрывал. Поэтому повторюсь, что дело не в весогонке, а в том, что Пётр не дал ему навязать свой ритм боя, свою манеру боя. Очень рад за Петра — он круто подготовился, видно, что без травм вышел в этот раз и благодаря этому очень круто переработал и перебил Мераба», — сказал Молдавский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, 12 декабря на турнире RCC 24 Молдавский сразится с соотечественником Иваном Штырковым.