Алджамейн Стерлинг заявил, что Двалишвили должен взять паузу между боями

Комментарии

Экс-чемпион UFC американец в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг считает, что его одноклубник грузин Мераб Двалишвили должен взять паузу после поражения в титульном реванше с россиянином Петром Яном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Непросто провести четыре титульных боя за год. Мераб попытался сделать то, что ещё никому не удавалось.

Я считаю, что Мерабу не нужно возвращаться к боям до апреля. Он наверняка захочет подраться не позднее марта, но я бы не советовал ему это делать. Нужно время, чтобы тело отдохнуло, а шрамы зажили», — сказал Стерлинг в интервью Submission Radio.

