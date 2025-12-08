Алджамейн Стерлинг заявил, что Двалишвили должен взять паузу между боями
Поделиться
Экс-чемпион UFC американец в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг считает, что его одноклубник грузин Мераб Двалишвили должен взять паузу после поражения в титульном реванше с россиянином Петром Яном.
UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян
«Непросто провести четыре титульных боя за год. Мераб попытался сделать то, что ещё никому не удавалось.
Я считаю, что Мерабу не нужно возвращаться к боям до апреля. Он наверняка захочет подраться не позднее марта, но я бы не советовал ему это делать. Нужно время, чтобы тело отдохнуло, а шрамы зажили», — сказал Стерлинг в интервью Submission Radio.
Материалы по теме
Двалишвили после поражения от Яна едет в больницу со Стерлингом
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
15:44
-
15:35
-
14:26
-
13:58
-
12:36
-
11:21
-
11:20
-
11:13
-
11:00
-
10:07
-
09:56
-
09:40
-
09:00
-
00:33
-
00:18
-
00:11
-
00:06
-
00:02
- 7 декабря 2025
-
23:09
-
22:05
-
21:16
-
21:12
-
21:01
-
21:00
-
20:19
-
20:10
-
20:02
-
19:45
-
19:41
-
19:34
-
19:29
-
19:16
-
19:00
-
18:28
-
18:10