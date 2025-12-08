Боец MMA, обвинённый в осквернении памятника МЧС, переведён в СИЗО

Российский боец смешанного стиля Заур Исмаилов, ранее обвинённый в осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве, переведён в СИЗО, сообщает «РИА Новости».

Напомним, инцидент произошёл в начале декабря. В Сети появилось видео, на котором боец тренируется возле монумента и имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребёнка в сквере Дмитрия Михайлика.

Исмаилов был задержан следователями столичного Следственного комитета и заключён под стражу, против него было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвящённых дням воинской славы России». В ходе допроса боец признал вину.