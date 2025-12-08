Скидки
«Абсолютный мастер-класс». Даниэль Кормье восхитился победой Яна в реванше с Двалишвили

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал победу россиянина Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Пётр Ян сказал, что он будет лучше, но я не думаю, что люди ожидали от него такого. Его стойка была потрясающа…

Ян защитился от 27 тейкдаунов Мераба Двалишвили из 29, заставив его драться. Мы все знали, что Пётр Ян — мастер в боксе, снайпер, парень, с которым вы не хотите оказываться в стойке. И он не только проделал великолепную работу в стойке, он был успешен и в борьбе. Не думаю, что Мераб Двалишвили ждал от него тейкдауна. Но мы знали, что Пётр Ян это умеет.

Его движения, его кардио… Мы говорили об этом после боя, его нагрузки в лагере для достижения такой формы, должно быть, были сумасшедшими. Он казался немного уставшим на отрезке со второго по третий раунды, однако затем просто взлетел… Мы считали, что для победы над Мерабом нужно забрать первые три раунда. Пётр Ян забрал последние три раунда! Даже на карточке 48-47. Абсолютный мастер-класс от Петра Яна», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

