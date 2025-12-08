«Он хочет быть новым Конором. Будет здорово, если мы подерёмся». Чимаев — об Иане Гарри

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, выразил интерес к проведению поединка со вторым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Ианом Гарри.

«Мы сделали его знаменитым, он хочет быть Конором. Будет здорово, если я проведу с ним бой», — приводит слова Чимаева аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

Отметим, что не так давно на турнире UFC Fight Night 265, который прошёл в Дохе (Катар), между Хамзатом и Ианом произошла стычка из-за возникшего недопонимания в ходе диалога. Однако бойцы не успели перейти к активным действия ввиду вмешательства в конфликт охраны.