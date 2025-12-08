Джон Джонс обратился к Двалишвили после поражения в титульном реванше с Петром Яном

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс обратился к грузину Мерабу Двалишвили после поражения в титульном реванше с россиянином Петром Яном, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

«Я твой большой фанат. Ты для меня всегда чемпион», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.