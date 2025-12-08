Дональд Трамп объявил, что на турнире UFC в Белом доме пройдут девять титульных боёв

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на турнире UFC, который должен пройти 14 июня 2026 года на территории его официальной резиденции — в Белом доме, состоятся девять титульных боёв.

«Турнир UFC в Белом доме пройдёт 14 июня. Они сделают там восемь или девять чемпионских боёв в карде, самые большие бои, которые они устраивали. Все поединки будут титульными, все бои будут легендарными. Некоторые противостояния сейчас пытаются придержать на полгода, чтоб их можно было устроить именно 14 июня. Это будет невероятно. На арене будет пять или шесть тысяч мест, это прямо напротив Белого дома, и сотни тысяч людей смогут ещё смотреть турнир на 10 больших экранах позади Белого дома. Так много людей уже спрашивают про билеты», — приводит слова Трампа аккаунт Home of Fight в социальной сети X.