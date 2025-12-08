Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дональд Трамп объявил, что на турнире UFC в Белом доме пройдут девять титульных боёв

Дональд Трамп объявил, что на турнире UFC в Белом доме пройдут девять титульных боёв
Комментарии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на турнире UFC, который должен пройти 14 июня 2026 года на территории его официальной резиденции — в Белом доме, состоятся девять титульных боёв.

«Турнир UFC в Белом доме пройдёт 14 июня. Они сделают там восемь или девять чемпионских боёв в карде, самые большие бои, которые они устраивали. Все поединки будут титульными, все бои будут легендарными. Некоторые противостояния сейчас пытаются придержать на полгода, чтоб их можно было устроить именно 14 июня. Это будет невероятно. На арене будет пять или шесть тысяч мест, это прямо напротив Белого дома, и сотни тысяч людей смогут ещё смотреть турнир на 10 больших экранах позади Белого дома. Так много людей уже спрашивают про билеты», — приводит слова Трампа аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

Материалы по теме
Белый дом точно примет турнир UFC. Кто будет драться на заднем дворе Трампа?
Белый дом точно примет турнир UFC. Кто будет драться на заднем дворе Трампа?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android