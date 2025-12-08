Хамзат Чимаев объяснил, почему не хочет драться с Нассурдином Имавовым

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев представляющий ОАЭ, объяснил, почему не хочет драться со вторым номером рейтинга UFC в среднем весе французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«Он хороший парень. Мы знаем друг друга. Он из Дагестана… Будет много драмы [вокруг нашего возможного противостояния]. Но если UFC этого захочет, я никогда не откажусь», – сказал Чимаев в интервью ESPN.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.