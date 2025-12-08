Российский боксёр победил нокаутом на 46-й секунде первого раунда на ЧМ-2025

Российский боксёр, выступающий в категории до 67 кг, Евгений Кооль победил техническим нокаутом в первом раунде представителя Гвинеи-Бисау Матеуса Барбоза Да Косту в бою, который прошёл в рамках 1/8 финала на чемпионате мира по боксу среди мужчин. Таким образом, российский боксёр вышел в 1/4 финала ЧМ-2025.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Турнир проходит в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.