Джамбулат Бижамов и Муслим Гаджимагомедов вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

Российский боксёр Джамбулат Бижамов по итогам трёх раундов победил раздельным решением судей представителя Казахстана Ерасыла Жакпекова в бою, который прошёл в рамках весовой категории до 80 кг, на стадии 1/8 финала на чемпионате мира по боксу среди мужчин.

Также отметим, что на этом же турнире в весовой категории до 92 кг россиянин Муслим Гаджимагомедов победил единогласным решением судей представителя Камбоджи Абдуллу Раджапова. Таким образом, российские боксёры вышли в 1/4 финала ЧМ-2025.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Турнир проходит в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.