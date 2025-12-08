Хамзат Чимаев раскрыл, когда планирует подняться в полутяжёлый вес

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, сообщил, что планирует провести ещё один бой в среднем весе против любого бойца из топ-15 рейтинга, а затем – подняться в полутяжёлый дивизион.

«В моей весовой категории есть Имавов, Стрикленд, Эрнандес… Кто угодно, без разницы [с кем драться]. Все [возможные варианты] выглядят как большой чек, хорошие деньги. Но я хочу провести только один бой в этой категории и затем подняться в полутяжёлый вес», – сказал Чимаев в интервью ESPN.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.