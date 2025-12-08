Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Все в курсе, что Алекс не на моём уровне». Хамзат Чимаев резко высказался о Перейре

Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, поделился мыслями насчёт возможного противостояния с чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«В UFC не хотят, чтобы наш бой случился. Раньше Алекс говорил, что может подраться с дю Плесси в среднем весе, но теперь этот парень заявляет: «Хамзат — это неподходящий бой для меня». Если я просто напишу «привет» на своей странице в социальных сетях, то у меня будет больше просмотров, чем у его боя.

К тому же этот парень сказал: «О, давай проведём схватку по грэпплингу». Однако это не наша работа. Выступать в UFC — это наша работа. Я не могу рассказать то, что мне говорят в UFC, это будет неуважением к Алексу. Все знают, что этот парень не моего уровня», — сказал Чимаев в интервью ESPN.

