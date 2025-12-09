Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян установил новый рекорд UFC по акцентированным ударам

Пётр Ян установил новый рекорд UFC по акцентированным ударам
Комментарии

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян установил новый рекорд UFC по акцентированным ударам в категории до 61 кг. Об этом информирует официальный сайт UFC.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

В реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323, Пётр нанёс 132 акцентированных удара по сопернику. Таким образом, его суммарный показатель за карьеру в этом показателе составил 1456 акцентированных попаданий за карьеру в североамериканской лиге. Это позволило Беспощадному обойти бразильца Педро Муньоса (1358) и занять первое место.

Отметим также, что третье место по суммарному количеству акцентированных ударов занимает Роб Фонт. На его счету 1307 ударов за карьеру в UFC.

Материалы по теме
Победа Петра Яна — великое событие. И вот почему
Победа Петра Яна — великое событие. И вот почему
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android