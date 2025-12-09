32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян установил новый рекорд UFC по акцентированным ударам в категории до 61 кг. Об этом информирует официальный сайт UFC.

В реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323, Пётр нанёс 132 акцентированных удара по сопернику. Таким образом, его суммарный показатель за карьеру в этом показателе составил 1456 акцентированных попаданий за карьеру в североамериканской лиге. Это позволило Беспощадному обойти бразильца Педро Муньоса (1358) и занять первое место.

Отметим также, что третье место по суммарному количеству акцентированных ударов занимает Роб Фонт. На его счету 1307 ударов за карьеру в UFC.